Дуглас Коста попал в ДТП – есть пострадавшие

Атакующий полузащитник Ювентуса Дуглас Коста стал участником дорожно-транспортного происшествия недалеко от Турина.

Вингер Ювентуса и сборной Бразилии Дуглас Коста сегодня утром попал в ДТП. Инцидент произошел около 11:20 по местному времени недалеко от городка Сантия, что в 40 километрах от Турина, отмечает La Stampa.

На борту затонувшего самолета Салы обнаружено одно тело

28-летний бразилец, который находился за рулем Jeep Cherokee, врезался в другое авто. К счастью, Дуглас Коста отделался лишь испугом. Другой участник ДТП – 47-летний водитель Fiat Punto – был доставлен в больницу, однако угрозы его жизни нет.

Напомним, в последнем матче Ювентус неожиданно упустил победу над Пармой, сыграв вничью 3:3. Бывший лидер Шахтера в этом сезоне сыграл за Ювентус 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Манчестер Сити не без скандала приблизился к Ливерпулю, Месси спас Барселону, первое поражение ПСЖ: итоги евроуикенда

* Дуглас Коста попал в ДТП: фото