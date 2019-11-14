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Коста рискует вылететь на полгода – форвард может быть прооперирован

12:54 56 Читати українською
Коста рискует вылететь на полгода – форвард может быть прооперирован
Диего Коста / Фото Daily Nation

Форвард Атлетико Диего Коста имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Врачи Атлетико диагностировали у Диего Косты грыжу, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации издания AS, восстановление форварда может занять до полугода, если не понадобится хирургическое вмешательство. Если 31-летний испанец ляжет под нож – сезон для игрока может стать завершенным.

В ближайшее время "матрасники" проведут дополнительные анализы, чтобы спрогнозировать приблизительные сроки возвращения Диего на поле.

В текущем сезоне Ла Лиги Коста провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Испания Диего Коста Диего Коста Атлетико Атлетико
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