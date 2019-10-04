Диего Коста признал налоговое правонарушение на солидную сумму – ему грозит штраф

Евро-2020 — 17:27 528
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Шевченко вызвал в сборную Украины еще трех игроков на поединки против Литвы и Португалии
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"Суркіси – це минуле, яке гальмує Динамо". Вахтанг Кіпіані – про Блохіна на батьківських зборах і "Бей-бей москалей"Интервью — 17:00 573
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Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікендуМир — 15:07 232
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Лунин попал в символическую сборную молодых звезд Ла Лиги по версии MarcaИспания — 13:39 178
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"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобствоЛига Европы — 12:30 609