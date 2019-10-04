Диего Коста признал налоговое правонарушение на солидную сумму – ему грозит штраф

Форвард Атлетико Коста признался, что скрыл солидную сумму от испанской налоговой.

Диего Коста во время судебного заседания, которое состоялось сегодня, 4 октября, признал, что скрыл от испанской налоговой 1 148 888 евро, которые не заплатил в течение 2014 года El Mundo.

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Испанец скрыл доходы c имиджевых прав, в частности, контракт с Adidas на 800 тысяч евро, который он подписал незадолго до перехода в Челси. Несколько месяцев назад он компенсировал эти налоги.

Тюремное заключение сроком на 6 месяцев Косте могут заменить штрафом в размере 600 тысяч евро.

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