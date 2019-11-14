Коста ризикує вилетіти на півроку – форвард може бути прооперований

Форвард Атлетіко Дієго Коста має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Лікарі Атлетіко діагностували у Дієго Кости грижу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією видання AS, відновлення форварда може зайняти до півроку, якщо не знадобиться хірургічне втручання. Якщо 31-річний іспанець ляже під ніж – сезон для гравця може стати завершеним.

Найближчим часом "матрацники" проведуть додаткові аналізи, що спрогнозувати приблизні терміни повернення Дієго на поле.

В поточному сезоні Ла Ліги Коста провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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