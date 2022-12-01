Германия встречается с Коста-Рикой в 3 туре группового этапа чемпионата мира. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на Футбол 24.

Встреча стартует в 21:00. Параллельно будут играть другие участники группы Е – Япония против Испании. Бундестим нужно исключительно побеждать, Коста-Рику может устроить и ничья. Несмотря на это, обеим командам следует надеяться, что "Фурия Роха" победит.

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Стартовые составы команд на матч Коста-Рика – Германия

Коста-Рика: Навас (к) – Овьедо, Варгас, Вастон, Дуарте, Фуллер – Кемпбел, Техеда, Борхес, Агилера – Венегас