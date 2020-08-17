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Коста решил покинуть Атлетико – форвард хочет продолжить карьеру в Серии А

17 августа 23:16 - Читати українською
Коста решил покинуть Атлетико – форвард хочет продолжить карьеру в Серии А
Диего Коста / Фото ФК Атлетико

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста хочет перед завершением карьеры попробовать себя в чемпионате Италии.

Коста заявил своему ближайшему окружению, что следующий этап в его карьере – Милан, сообщает журналист издания COPE в Twitter.

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Стоит заметить, что 31-летний испанец не уточнил, имел ли он в виду ФК Милан, или Интер. Действующий контракт Диего с Атлетико рассчитан до лета 2021-го. В своей карьере форвард успел поиграть в чемпионатах Португалии, Англии и Испании.

В прошлом сезоне Ла Лиги Коста провел 23 матча, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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