Дієго Коста вирішив покинути Атлетіко – форвард хоче продовжити кар'єру у Серії А

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста хоче перед завершенням кар'єри випробувати себе у чемпіонаті Італії.

Дієго Коста заявив своєму найближчому оточенню, що наступний етап у його кар'єрі – Мілан, повідомляє журналіст видання COPE у Twitter.

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Варто зауважити, що 31-річний іспанець не уточнив чи мав на увазі ФК Мілан, чи Інтер. Чинний контракт Дієго з Атлетіко розрахований до літа 2021-го. У своїй кар'єрі форвард встиг пограти у чемпіонатах Португалії, Англії та Іспанії.

У минулому сезоні Ла Ліги Коста провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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