toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Дієго Коста вирішив покинути Атлетіко – форвард хоче продовжити кар'єру у Серії А

17 серпня 23:16 - Читать на русском
Дієго Коста вирішив покинути Атлетіко – форвард хоче продовжити кар'єру у Серії А
Дієго Коста / Фото ФК Атлетіко

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста хоче перед завершенням кар'єри випробувати себе у чемпіонаті Італії.

Дієго Коста заявив своєму найближчому оточенню, що наступний етап у його кар'єрі – Мілан, повідомляє журналіст видання COPE у Twitter.

Ляказетт близький до переходу в Атлетіко

Варто зауважити, що 31-річний іспанець не уточнив чи мав на увазі ФК Мілан, чи Інтер. Чинний контракт Дієго з Атлетіко розрахований до літа 2021-го. У своїй кар'єрі форвард встиг пограти у чемпіонатах Португалії, Англії та Іспанії.

У минулому сезоні Ла Ліги Коста провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

РБ Лейпциг – Атлетіко: Нагельсманн і футбол тріумфують, Упамекано та Анхеліньо вражають, а Забітцер залякує Україну

blog_ava
Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЄ
17 серпня
89348
Теги
Інтер Інтер Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Дієго Дієго Коста Мілан Мілан Атлетіко Атлетіко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
18
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?