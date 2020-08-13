РБ Лейпциг прошел в полуфинал Лиги чемпионов, сенсационно выбив Атлетико

РБ Лейпциг перед четвертьфиналом не имел особых проблем с составом, если не вспоминать о продаже Вернера – основной нападающий и ключевой футболист в построении игры перешел в Челси до рестарта ЛЧ. Были также некоторые опасения за готовность Поульсена, но Юлиан Нагельсманн считает турнир предсезонкой – именно поэтому Юсуфа поставили в старт. Диего Симеоне, в свою очередь, должен был обойтись без Корреа и Врсалько, у которых обнаружили коронавирус. Также Чоло оставил в запасе Фелиша, доверив нападение Косте и Льоренте. В целом же, обе команды вышли в довольно мощных составах.

РБ Лейпциг – Атлетико – видео голов

Атлетико прогнозируемо отдал инициативу со старта, но зон для футболистов РБ Лейпциг мадридцы практически не открывали. Впрочем, уже на 4-й минуте испанцы могли пропустить вследствие подачи и отскока на Хальстенберга – Марсель оказался в метрах семи от ворот и пробил слёта, запустив мяч над воротами. Подопечные Чоло Симеоне, тем временем, наметили ослабленную зону на правом фланге немцев, через который раз за разом начали прорываться Карраско и Лоди. Сначала это выливалось в стандарты – на 10-й минуте Савич даже замкнул одну из подач неприятным ударом головой. Гулачи не без проблем поймал мяч, едва не влетев вместе с ним в ворота.

Атлетико продолжал качать правый фланг РБ. На 13-й минуте по нему промчался Лоди, который в завершении слалома выкатил пас на левый край штрафной под удар Карраско – тот мощно пробил в ближний угол, заставив Гулачи исполнять сейв. Далее последовал навес с углового и заблокированое замыкание Хименеса, после которого Гулачи подбил Сауля в собственной штрафной. К счастью для Лейпцига, арбитры решили, что фола со стороны голкипера не было. Немцы огрызнулись дальним и очень неточным выстрелом Кампля, а испанцы ещё несколько минут раз за разом пролетали своим левым флангом к границе поля. Клостерманну и Лаймеру было очень трудно.

Активная фаза первого тайма завершилась к минуте 20-й. Следующие полчаса прошли под значком позиционной борьбы без особого обострения – у РБ Лейпциг можно отметить лишь несколько вбеганий в штрафную с передачами без завершения и удар Упамекано головой в руки Облаку, а у Атлетико впоминаются только неточный выстрел Сауля метров с 20-ти и очень неудачное замыкания Савича в компенсированное время. В конце концов, на перерыв команды ушли без забитых голов.

На старте второго тайма РБ Лейпциг прогнозируемо захватил контроль над мячом, но на этот раз Атлетико слишком низко сел, встречая соперника на своей трети поля. Не успел этот факт стать очевидным, как немцы наказали испанцев: билдап с участием Поульсена, Кампля и Лаймера завершился проникающей передачей Конрада на правый край штрафной, откуда Забитцер навесил точно на голову Ольмо – Дани замкнул в дальний угол. 1:0! Шла 50-я минута.

Атлетико провел в ответ контратаку с прорывом Льоренте на правый край штрафной, но пробить Маркосу не дали. РБ Лейпциг ответил дальним ударом Упамекано в руки Облаку на 57-й минуте и очень неточным выстрелом Ольмо на 58-й. Диего Симеоне, тем временем, бросил в бой Фелиша, который разогнал классную контратаку на 62-й минуте – в её завершении последовала передача на левый край штрафной. Мячпринял Лоди, который сразу же упал, имитируя фол Упамекано, однако арбитр Шимон Марчиняк раскусил Ренана, показав ему желтую за симуляцию.

РБ Лейпциг намёка не понял, а Фелиш продолжил разгонять контратаки и зарабатывать стандарты. Немцы молчали, за что были наказаны на 69-й минуте: Фелиш обыгрался в стеночку и ворвался в штрафную, где получил по ногам от Клостермана – пенальти! Сам же Жоау его и реализовал. 1:1! Диего Симеоне сразу снял с игры Косту и выпустил Морату, а Юлиан Нагельсманн вместо Лаймера бросил в бой Адамса.

В последующие 15 минут РБ Лейпциг держал мяч под контролем и часто проводил затяжные комбинации на трети поля мадридцев, однако свободных зон подопечные Нагельсманна не получали. Атлетико пытался подловить немцев на контратаках, но ничего интереснее нескольких стандартов и заблокированых ударов команде Симеоне создать также не удалось. Понимая, что в атаке не хватает скорости и свежих идей, тренерский штаб "быков" снял Ольмо и Лаймера, отправив на поле Шика и Айдара. Последний умудрился получить жёлтую карточку уже в первом фоле. Диего Симеоне замен не проводил.

Все шло к овертаймам, однако на 88-й минуте мадридцы пропустили роковой удар: Анхелиньо получил шикарную диагональ и прострелил в разрыв между линиями на совершенно свободного Адамса, который метров с 22-х нанёс удар с рикошетом от Савича – 2:1!

Диего Симеоне бросил в бой Фелипе, Атлетико в компенсированное время пошел в навал, но отыграться испанцам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "быков".

Таким образом, РБ Лейпциг вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с ПСЖ.

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