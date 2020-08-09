Ляказетт близок к переходу в Атлетико

Арсенал и Атлетико находятся в шаге от согласования трансфера Александра Ляказетта, сообщает Daily Star.

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Ожидается, что лондонский клуб получит за 29-летнего француза около 35 млн евро.

Напомним, Александр присоединился к лагерю "канониров" в 2017-м, перейдя из Лиона за 53 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ляказетт провел 30 матчей, в которых отметился 10-ю голами и 6-ю ассистами.

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