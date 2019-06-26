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Ворскла cменила технического спонсора впервые за 13 лет – полтавчане будут сотрудничать с известным мировым брендом

19:59 220 Читати українською
Ворскла cменила технического спонсора впервые за 13 лет – полтавчане будут сотрудничать с известным мировым брендом
Ворскла / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла подписала контракт с Nike. В течение последних 13 лет техническим партнером клуба был Adidas.

Ворскла на своем официальном сайте сообщила о начале сотрудничества с производителем спортивной одежды Nike.

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С 2006 по 2019 годы производителем формы для полтавчан была немецкая фирма Adidas.

Из украинских клубов Nike также сотрудничает с донецким Шахтером, начиная с 2008 года. В Европе американская фирма является техническим партнером Барселоны, Челси, Интера и других известных клубов.

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