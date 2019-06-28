Косовський прокоментував фінансову ситуацію у Ворсклі

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський поділився планами щодо підготовки до сезону 2019/20, а також прокоментував ситуацію з боргами в клубі.

"На першому етапі дали шанс проявити себе вихованцям клубу, і більшості гравцям минулого сезону. За підсумками збору, якщо буде необхідність, будуть точкові посилення.

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Перших п'ять днів провели в Полтаві з втягувальними тренуваннями, тестуванням і медичним обстеженням. Зараз летимо на два тижні до Туреччини, де запланували чотири гри. Після повернення будемо готуватися до початку чемпіонату в Полтаві, де зіграємо два спаринги.

Я думаю, фінансова ситуація стабілізується, і керівництво клубу зробить все можливе, щоб це сприяло спортивному результату", – цитує Косовського ua-football.

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