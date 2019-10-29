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Косовский – об ужасных результаты Ворсклы: Надо поговорить с игроками по-мужски

13:14 59 Читати українською
Косовский – об ужасных результаты Ворсклы: Надо поговорить с игроками по-мужски
Виталий Косовский / Фото ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал очередное поражение полтавчан в матче 12 тура УПЛ против Зари (0:4).

16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев
 
Владимир Баенко 56’
16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Владимир Баенко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев

"Болельщики требуют результат, конечно. Но искать причины, оправдываться... Да, желтые карточки, удаление повлияло на результат, в конце тайма пропустили второй раз. Это все оправдания. Нужно причины искать только в себе, пытаться выйти из этой ситуации.

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Нужно поддерживать ребят. Думаю, надо уже поговорить по-мужски, чтобы появилось понимание сложной ситуации Ворсклы. Да, надо тренироваться, но еще нужно находить силы в себе, чтобы подниматься и двигаться вперед", – сказал Косовский в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Ворскла получила всего одно очко в семи последних турах УПЛ и занимает 11 строчку турнирной таблицы.

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Ворскла Ворскла Заря - Ворскла Виталий Косовский Виталий Косовский
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