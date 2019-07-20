Космический отдых Месси: он платит 13 тысяч евро за ночь в отеле, который изменит ваше представление о "all inclusive"

Нападающий Барселоны проводит королевский отпуск на побережье Атлантического океана.

32-летний аргентинец вместе с женой и тремя сыновьями отправился в райский уголок земного шара, откуда дразнит своих поклонников эффектными фотографиями. Если Криштиану Роналду выбрал для отдыха солнечную Грецию, то его принципиальный конкурент решил убежать подальше от цивилизации, остановившись на эксклюзивном курорте в Антигуа и Барбуда.

Месси продолжает отдых на островах – аргентинец не отказывает себе в бутылке пива

Месси не впервые загорает на Карибах. С этим местом у него связаны особые воспоминания. Летом 2017 года лучший футболист мира проводил на райских берегах Атлантики медовый месяц с любимым Антонеллой. Вернувшись на экзотические острова после двухлетней паузы, звездная семья заселилась в тот же отель, который поражает своими ценами. Каждая сутки проживания обходится Лео в 13 тысяч евро, сообщает El Español.

Главная звезда каталонского гранда возвращается к тренировкам в начале августа, а до этого времени может полностью наслаждаться всеми преимуществами резорта для vip-клиентов на острове Джамби Бэй. Это закрытая местность, окружена океаническими водами со всех сторон, куда можно добраться только на корабле. В распоряжении Месси – 929 квадратных метров роскоши, на которых одновременно могут отдыхать не более 12 человек. Внутренняя часть – это шесть люксов, огромная гостиная, кухня, частная библиотека, теннисный корт и два бассейна.

Однако самые большие "понты" резиденции аргентинского гения расположены снаружи. Только открыв дверь своего номера, Лео и Антонелла попадают в гигантский бассейн, который простирается от террасы до самого пляжа. Из него открывается впечатляющий вид на Карибское море, прозрачными водами которого влюбленная пара регулярно щеголяет в социальных сетях.

Закрытое от простых смертных "королевство" Месси находится на расстоянии 2,5 км от залива Датчмен, а единственный способ добраться сюда – взять билет на корабль. "Это один из самых элегантных частных островов в Вест-Индии. Джамба Бэй – не только отдых, а неповторимый дух и целый образ жизни. Он завораживает и навсегда остается в вашем сердце", – говорится на официальном сайте курорта.

Курорт включает пять ресторанов, два бассейна, тренажерный зал, спа, бары и даже возможность просмотра фильма на пляже. Перемещаться по разным частям комплекса можно на велосипедах, машинах для гольфа или на маленьком джипе, который выбрал Месси и трое его сыновей.

Испанские СМИ уже подсчитали, что две недели на Карибских островах обойдутся аргентинцу в 200 тысяч евро. Тем, кто забыл, напоминаем, что Барселона платит Лео 50 млн евро в год с учетом налогов. Он может себе это позволить ...

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