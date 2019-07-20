Космічний відпочинок Мессі: він платить 13 тисяч євро за ніч у готелі, який змінить ваше уявлення про "all inclusive"

Нападник Барселони проводить королівську відпустку на побережжі Атлантичного океану.

32-річний аргентинець разом з дружиною і трьома синами вирушив у райський куточок земної кулі, звідки дражнить власних шанувальників ефектними світлинами. Якщо Кріштіану Роналду обрав для відпочинку сонячну Грецію, то його принциповий конкурент вирішив втекти подалі від цивілізації, зупинившись на ексклюзивному курорті у Антиґуа і Барбуда.

Мессі продовжує відпочинок на островах – аргентинець не відмовляє собі у пляшці пива

Мессі не вперше засмагає на Карибах. З цим місцем у нього пов'язані особливі спогади. Влітку 2017-го найкращий футболіст світу проводив на райських берегах Атлантики медовий місяць з коханою Антонеллою. Повернувшись на екзотичні острови після дворічної паузи, зіркова сім'я заселилась у той самий готель, який вражає своїми цінами. Кожна доба проживання обходиться Лео у 13 тисяч євро, повідомляє El Español.

Головна зірка каталонського гранда повертається до тренувань на початку серпня, а до цього часу може сповна насолоджуватись усіма перевагами резорту для vip-клієнтів на острові Джамбі Бей. Це закрита місцевіть, оточена океанічними водами з усіх боків, куди можливо дістатися лише на кораблі. У розпорядженні Мессі – 929 квадратних метрів розкоші, на яких одночасно можуть відпочивати не більше 12 осіб. Внутрішня частина – це шість люксів, величезна вітальня, кухня, приватна бібліотека, тенісний корт і два басейни.

Однак найбільші "понти" резиденції аргентинського генія розташовані зовні. Щойно відчинивши двері власного номера, Лео та Антонелла потрапляють у гігантський басейн, який простягається від тераси до самого пляжу. З нього відкривається вражаючий вид на Карибське море, прозорими водами якого закохана пара регулярно хизується у соціальних мережах.

Закрите від простих смертних "королівство" Мессі знаходиться на відстані 2,5 км від затоки Датчмен, а єдиний спосіб дістатися сюди – взяти квиток на корабель. "Це один з найбільш елегантних приватних островів у Весті-Індії. Джамба Бей – не лише відпочинок, а неповторний дух та цілий спосіб життя. Він заворожує і назавжди залишається у вашому серці", – йдеться на офіційному сайті курорту.

Курорт включає п'ять ресторанів, два басейни, тренажерний зал, спа-центр, бари і навіть можливість перегляду фільму на пляжі. Переміщатися по різних частинах комплексу можна на велосипедах, машинах для гольфу або на маленькому джипі, який обрав Мессі і троє його синів.

Іспанські ЗМІ вже підрахували, що два тижні на Карибських островах обійдуться аргентинцеві у щонайменше 200 тисяч євро. Тим, хто забув, нагадуємо, що Барселона платить Лео 50 млн євро на рік з урахуванням податків. Він може собі це дозволити...

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