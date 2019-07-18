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Месси продолжает отдых на островах – аргентинец не отказывает себе в бутылке пива

10:23 137 Читати українською
Месси продолжает отдых на островах – аргентинец не отказывает себе в бутылке пива
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо / соцсети

Нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает восстановление после изнурительного сезона на солнечных пляжах Атлантического океана.

Нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает отдыхать после изнурительного сезона.

Месси кардинально сменил имидж на островах, а фанаты Барселоны заметили хороший знак

Жена игрока выложила фото Месси с бутылкой пива на пляже в своем Instagram. Отметим, что Лионель полностью лишился своей бороды перед отпуском.

5-кратный обладатель "Золотого мяча", который добрался со сборной Аргентины в полуфинал Копа Америка, присоединится к Барселоны в начале августа.

tranqui @leomessi

Допис, поширений Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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