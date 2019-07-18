Месси продолжает отдых на островах – аргентинец не отказывает себе в бутылке пива

Нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает восстановление после изнурительного сезона на солнечных пляжах Атлантического океана.

Нападающий Барселоны Лионель Месси продолжает отдыхать после изнурительного сезона.

Месси кардинально сменил имидж на островах, а фанаты Барселоны заметили хороший знак

Жена игрока выложила фото Месси с бутылкой пива на пляже в своем Instagram. Отметим, что Лионель полностью лишился своей бороды перед отпуском.

5-кратный обладатель "Золотого мяча", который добрался со сборной Аргентины в полуфинал Копа Америка, присоединится к Барселоны в начале августа.