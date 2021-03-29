Похоже, в этом году среди номинантов на приз за самый красивый гол от ФИФА вновь не обойдется без женщин.

Неожиданно матч аутсайдеров чемпионата Мексики среди женщин привлек к себе внимание СМИ по всему миру. Все благодаря голу Габриэлы Альварес.

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Полузащитница Хуареса в компенсированное время встречи против Керетаро забила космический мяч ударом со штрафного. Стиль исполнения отдаленно напоминает легендарный гол Роберто Карлоса – Габриэла тоже внешней стороной стопы обкрутила стенку. Правда, на этот раз расстояние до ворот было больше.

Отметим, что эта победа стала для Хуареса только второй с начала сезона и помогла команде покинуть последнее место в турнирной таблице.

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