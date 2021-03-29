Космічний гол зі штрафного на премію Пушкаша – футболістка з Мексики змусила пригадати шедевр Роберто Карлоса
Схоже, цьогоріч серед номінантів на приз за найкрасивіший гол від ФІФА знову не обійдеться без жінок.
Несподівано матч аутсайдерів чемпіонату Мексики серед жінок привернув до себе увагу ЗМІ з усього світу. Все завдяки голу Габріели Альварес.
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Півзахисниця Хуареса у компенсований час зустрічі проти Керетаро забила космічний м'яч ударом зі штрафного. Стиль виконання віддалено нагадує легендарний гол Роберто Карлоса – Гарбріела теж зовнішньою стороною стопи обкрутила стінку. Щоправда, у цього разу відстань до воріт була більшою.
Відзначимо, що ця перемога стала для Хуареса лише другою з початку сезону і допомогла команді покинути останнє місце в турнірній таблиці.
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