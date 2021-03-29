Схоже, цьогоріч серед номінантів на приз за найкрасивіший гол від ФІФА знову не обійдеться без жінок.

Несподівано матч аутсайдерів чемпіонату Мексики серед жінок привернув до себе увагу ЗМІ з усього світу. Все завдяки голу Габріели Альварес.

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Півзахисниця Хуареса у компенсований час зустрічі проти Керетаро забила космічний м'яч ударом зі штрафного. Стиль виконання віддалено нагадує легендарний гол Роберто Карлоса – Гарбріела теж зовнішньою стороною стопи обкрутила стінку. Щоправда, у цього разу відстань до воріт була більшою.

Відзначимо, що ця перемога стала для Хуареса лише другою з початку сезону і допомогла команді покинути останнє місце в турнірній таблиці.

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