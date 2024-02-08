В прошлое воскресенье Алькантара вернулся в состав Ливерпуля после 281 дня отсутствия в нём. Стоило этому радостному событию случиться, как испанец получил новую мышечную травму. Об этом информирует ВВС.

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В конце апреля 2023 года Тьяго повредил бедро. Реабилитация заняла гораздо больше времени, чем ожидалось. С тех пор Алькантара пропустил 41 матч. На 85-й минуте матча с Арсеналом Тьяго вернулся на поле, но после игры стало известно о его новой мышечной травме. Сроки восстановления полузащитника неизвестны.

Контракт Алькантары с Ливерпулем рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Тьяго является любичиком Пепа Гвардиолы. Во время мюнхенского периода тренерской карьеры Пепа он рассматривал только Тьяго на позицию шестого номера Баварии. "Тьяго или никто", – отмечал Пеп и добился приглашения своего соотечественника.

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