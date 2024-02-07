В рамках крайнего тура АПЛ на футбольном поле появились все пятеро украинцев. Больше всего запечатлелся в памяти фанатов Виталий Миколенко, которому вместе с Эвертоном удалось вырвать ничью на Гудисон Парк против Тоттенхэма (3:1). В центральном поединке тура между Арсеналом и Ливерпулем (3:1) Александр Зинченко из-за повреждения сумел отыграть всего лишь один тайм, зато успел разогнать первую голевую атаку.

Михаил Мудрик на фоне слухов о возможной аренде за 18 минут против Вулверхэмптона (2:4) отметился ассистом. Илья Забарный традиционно отыграл весь матч за Борнтмут – "вишни" не сумели переиграть Ноттингем Форест (1:1). В свою очередь Егор Ярмолюк начинал поединок против Манчестер Сити на скамейке запасных Брентфорда и вышел на замену лишь на 76-й минуте. Об игре наших легионеров, критике и похвале от экспертов и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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