Минулої неділі Алькантара повернувся до складу Ліверпуля після 281 дня відсутності. Варто було цій радісній події статися, як іспанець отримав нову м'язову травму. Про це інформує ВВС.

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Наприкінці квітня 2023 року Тьяго пошкодив стегно. Реабілітація зайняла набагато більше часу, ніж очікувалося. Відтоді Алькантара пропустив 41 матч. На 85-й хвилині матчу з Арсеналом Тьяго повернувся на поле, але після гри стало відомо про його нову м'язову травму. Терміни відновлення півзахисника невідомі.

Контракт Алькантари з Ліверпулем розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що Тьяго є улюбленцем Пепа Гвардіоли. Під час мюнхенського періоду тренерської кар'єри Пепа він розглядав тільки Тьяго на позицію шостого номера Баварії. "Тьяго або ніхто", – наголошував Пеп, і домігся запрошення свого співвітчизника.

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