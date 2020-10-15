Полтавская Ворскла, как и часть других клубов УПЛ, страдает от COVID-19.

Ранее СМИ сообщали, что в Ворскле вспышка коронавируса, а среди инфицированных назывался только главный тренер полтавчан Юрий Максимов.

Ворскла страдает от вспышки COVID-19 – инфицированы несколько игроков и главный тренер

Теперь издание Полтавщина Спорт обнародовало имени других больных коронавирусом – среди них 5 игроков и еще один тренер. Игорь Пердута, Ибрахим Кане, Ндиайе Пап Альюне, Павел Ребенок, Иван Пешич сейчас находятся на самоизоляции и не готовятся к матчу с Олимпиком. Ассистент Максимова Виктор Уляницкий тоже не участвует в тренировочном процессе.

Интересно, что на матч против Олимпика, который должен состояться в воскресенье, 18 октября, полтавчан может вывести другой помощник главного тренера – Сергей Долганский. Начало матча в 14:00.

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