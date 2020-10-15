Полтавська Ворскла, як і частина інших клубів УПЛ, страждає від COVID-19.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Ворсклі спалах коронавірусу, а серед інфікованих називався лише головний тренер полтавців Юрій Максимов.

Ворскла страждає від спалаху COVID-19 – інфіковані кілька гравців і головний тренер

Тепер видання Полтавщина Спорт оприлюднило імені інших хворих на коронавірус – серед них 5 гравців та ще один тренер. Ігор Пердута, Ібрахім Кане, Ндіайє Пап Альюн, Павло Ребенок, Іван Пешіч наразі перебувають на самоізоляції та не готуються до матчу з Олімпіком. Асистент Максимова Віктор Уляницький теж не бере участі у тренувальному процесі.

Цікаво, що на матч проти Олімпіка, який має відбутись у неділю, 18 жовтня, полтавців може вивести інший помічник головного тренера – Сергій Долганський. Початок матчу о 14:00.

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