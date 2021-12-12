Еще два клуба АПЛ вслед за Тоттенхэмом пострадали от COVID-19.

Правда, пока и Манчестер Юнайтед, и Астон Вилла не прибегли к столь жестким карантинным мерам, как Тоттенхэм. Напомним, лондонцы не сыграли в Лиге конференций с Ренном и перенесли матч АПЛ против Брайтона.

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По информации The Athletic, манкунианцы отменили общую тренировку и провели индивидуальные занятия, поскольку несколько игроков и членов персонала сдали положительные тесты на коронавирус. Уточняется, что перед игрой с Норвичем больных в команде не было.

В то же время, Астон Вилла сегодня не тренировалась вообще. Заразился один игрок и несколько сотрудников. Ожидается, что завтра тренировки возобновятся, а проведению очередного тура АПЛ пока ничего не угрожает.

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