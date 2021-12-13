COVID-19 серйозно вплинув на Манчестер Юнайтед. У клубі хочуть скасувати найближчий поєдинок.

Прес-служба "червоних дияволів" підтвердила інформацію про позитивні тести на коронавірус серед кількох працівників клубу й футболістів. Хворі були ізольовані.

Манчестер Юнайтед та Астон Вілла скасували тренування через спалах коронавірусу

Через це МЮ на добу скасував будь-яку діяльність головної команди на тренувальній базі. Наразі команда з Манчестера веде перемовини з АПЛ щодо безпечності і доцільності проведення поєдинку 17-го туру АПЛ проти Брентфорда. Найімовірніше, йдеться про перенесення зустрічі.

До слова, виїзна гра з "бджолами" запланована на завтра, 14 грудня. Стартовий свисток мав би пролунати о 21:30.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію