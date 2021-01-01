"Тепер у нас п'ятеро хворих на коронавірус. Перша серія тестів виявила двох гравців та двох співробітників з позитивними результатами, зараз до них додались ще троє інших гравців", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

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Імена тих, хто відправиться на карантин, поки не розкриваються. Першими двома гравцями стали Габріел Жезус та Кайл Вокер.

До слова, матч Челсі – Манчестер Сіті запланований на 3 січня, початок матчу о 18:30. До цього "містяни" не змогли провести поєдинок проти Евертона через спалах COVID-19.

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