"Коронавирус может навсегда изменить лицо футбола – мы вернемся к временам полупрофессионалов": спортивный юрист

Один из ведущих английских спортивных юристов Ричард Крамер считает, что пандемия коронавируса способна отбросить современный футбол во времена полупрофессионального спорта.

"Все деньги, которые футбол получает от спонсорства и трансляций, все это находится под угрозой огромного упадка. Когда мы преодолеем текущую ситуацию, неизбежно произойдет спад. Спад цен на права на трансляции, спад спонсорских контрактов и многое другое. Заработная плата снизится, и с игроками перестанут подписывать смехотворно завышенные контракты.

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Если все не вернется на свои места через месяц или два, то футбол, каким мы его знаем, изменится навсегда. Как следствие, это окажет огромное влияние на весь спорт. Возьмите Sky – если количество их подписок упадет, деньги перестанут поступать в таком количестве. Поэтому естественно, что они захотят пересмотреть соглашение о правах. Мы можем увидеть возврат к временам, когда спорт был полупрофессиональным ", - цитирует Крамера издание The Sun.

Напомним, человечество переживает пандемию коронавируса. В мире уже заболело почти 316 000 человек, зафиксировано 13 589 летальных случаев.

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