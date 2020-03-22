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"Коронавирус может навсегда изменить лицо футбола – мы вернемся к временам полупрофессионалов": спортивный юрист

16:52 77 Читати українською
"Коронавирус может навсегда изменить лицо футбола – мы вернемся к временам полупрофессионалов": спортивный юрист
Ричард Крамер / Фото из открытых источников

Один из ведущих английских спортивных юристов Ричард Крамер считает, что пандемия коронавируса способна отбросить современный футбол во времена полупрофессионального спорта.

"Все деньги, которые футбол получает от спонсорства и трансляций, все это находится под угрозой огромного упадка. Когда мы преодолеем текущую ситуацию, неизбежно произойдет спад. Спад цен на права на трансляции, спад спонсорских контрактов и многое другое. Заработная плата снизится, и с игроками перестанут подписывать смехотворно завышенные контракты.

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Если все не вернется на свои места через месяц или два, то футбол, каким мы его знаем, изменится навсегда. Как следствие, это окажет огромное влияние на весь спорт. Возьмите Sky – если количество их подписок упадет, деньги перестанут поступать в таком количестве. Поэтому естественно, что они захотят пересмотреть соглашение о правах. Мы можем увидеть возврат к временам, когда спорт был полупрофессиональным ", - цитирует Крамера издание The Sun.

Напомним, человечество переживает пандемию коронавируса. В мире уже заболело почти 316 000 человек, зафиксировано 13 589 летальных случаев.

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