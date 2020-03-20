"Зачем бумага – у меня куча газет", – Реднапп посмеялся над паникой и признался, что живет в страхе из-за COVID-19

Бывший наставник Вест Хэма, Портсмута, Тоттенхэма и ряда других команд Харри Реднапп не теряет британского чувства юмора даже в условиях пандемии коронавируса.

"Со мной все в порядке, спасибо. Сегодня играл в гольф. Скорее всего, в последний раз в этом месяце – поля массово закрывают по всему Лондону.

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Без лишней необходимости из дома не выхожу. Вот у друга моей жены был сепсис в прошлом году, он самоизолировался. Хотя этот человик значительно моложе меня, ему около 50 лет. Но вообще все мы должны быть осторожными в это время. Посмотрите на Италию, на Испанию. Все закрыто! Во Франции тоже неспокойно. Очень страшное время. На улицах Лондона – никого. Рестораны, театры, кинотеатры – все закрывается! В супермаркетах пусто.

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Закупился ли чем-то впрок? Я – нет. Хотя все почему-то покупают туалетную бумагу. Почему – не знаю. Наверное, от страха. Но мне он не очень нужен. Я рос в бедной семье, у нас не было никакой туалетной бумаги, зато были газеты! А газет у меня дома – целый шкаф!

Боюсь, что гольф временно завершен. Сейчас приду домой и буду смотреть телевизор – думаю, так пройдут все эти дни. Не знаю, чем еще заняться. В ресторан не сходишь, в кино – тоже, нужно оставаться дома.

Подобного не помню, впервые такое. Это действительно страшная вещь. Лондон похож на город-призрак. Как-будто я в фильме ужасов. Люди боятся выходить на улицу. Еще неделю и закроется вообще все. У людей прогорает бизнес, многие из них теряют деньги. Даже не знаю, что хуже – это или коронавирус", – рассказал Реднапп в интервью Спорт-Экспрессу.

К слову, Харри Реднапп завоевал Кубок Англии в сезоне 2007/08 со скромным Портсмутом, а в 2010 году был признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге. Тогда он работал с Тоттенхэмом.

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