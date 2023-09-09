Руководство каталонцев установили возле домашней арены, которая закрыта на реконструкцию, временный музей и магазин, в котором продают кусочки поля Камп Ноу.

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Как сообщает Relevo, цена небольшого сувенира составляет от 20 до 420 евро. Оригинальность кусочков подтверждена нотариусом и имеет сертификат. На официальном сайте Барселоны фанаты устроили настоящий ажиотаж и некоторых позиций уже нет в наличии.

Напомним, что в текущем сезоне Барселона проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе. Реконструкция Камп Ноу должна завершиться в ноябре 2024 года.

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