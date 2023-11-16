Корона над Бернабеу та гігантська орлиця для Трубіна – ШІ зробив епічний редизайн стадіонів Європи
Як виглядають головні арени Європи в розумінні штучного інтелекту? Треба визнати – дуже ефектно.
Популярні контент-мейкерки з 433 дали завдання штучному інтелекту – "побудувати" стадіони для топ-клубів. ШІ на основі загальної інформації створив цікаві макети без будь-яких територіальних і дизайнерських обмежень.
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Арена Бенфіки з величезною орлицею за воротами Трубіна, яка крилами охоплює трибуни.
Барселона б грала на фоні культової Саграда Фамілія, яку продовжують будувати.
ШІ пропонує виставити золоту корону над Сантьяго Бернабеу.
Зінченко міг би кувати перемоги з Арсеналом всередині гармати.
Суперників Порту ще на під'їзді лякають два дракони.
Стадіон ПСЖ в ідеальному світі ШІ треба розташувати поруч з Ейфелевою вежею.
Поруч з Альянц-Ареною можна звести символічний 100-метровий кухоль.