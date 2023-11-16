Як виглядають головні арени Європи в розумінні штучного інтелекту? Треба визнати – дуже ефектно.

Популярні контент-мейкерки з 433 дали завдання штучному інтелекту – "побудувати" стадіони для топ-клубів. ШІ на основі загальної інформації створив цікаві макети без будь-яких територіальних і дизайнерських обмежень.

Барселона влаштувала розпродаж шматочків газону Камп Ноу – відома ціна сувеніру

Арена Бенфіки з величезною орлицею за воротами Трубіна, яка крилами охоплює трибуни.

Барселона б грала на фоні культової Саграда Фамілія, яку продовжують будувати.

ШІ пропонує виставити золоту корону над Сантьяго Бернабеу.

Зінченко міг би кувати перемоги з Арсеналом всередині гармати.

Суперників Порту ще на під'їзді лякають два дракони.

Стадіон ПСЖ в ідеальному світі ШІ треба розташувати поруч з Ейфелевою вежею.

Поруч з Альянц-Ареною можна звести символічний 100-метровий кухоль.