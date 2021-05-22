Корниенко однозначно высказался о возможной аренде из Шахтера – у защитника есть план до конца карьеры
Защитник Виктор Корниенко настроен бороться за свое место в составе Шахтера.
"Ни в коем случае не хочу идти в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать.
"Динамовцы чувствуют себя прекрасно, игроки Шахтера несколько разочарованы": Макаренко – об атмосфере в сборной Украины
Я знаю, что у меня все получится. Хочу закрепиться в Шахтере, стать основным игроком и провести здесь всю карьеру", – пояснил Корниенко в эфире программы AUTO ГОЛ.
Добавим, что молодой защитник стал настоящим открытием первой половины сезона, однако вторую испортила травма. Статистика 22-летнего игрока – 16 матчей, 2 ассиста.
"Если будут возможности – воспользуюсь": интервью Шевченко о работе в Милане, целях сборной Украины и голах Малиновского