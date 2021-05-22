Защитник Виктор Корниенко настроен бороться за свое место в составе Шахтера.

"Ни в коем случае не хочу идти в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать.

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Я знаю, что у меня все получится. Хочу закрепиться в Шахтере, стать основным игроком и провести здесь всю карьеру", – пояснил Корниенко в эфире программы AUTO ГОЛ.

Добавим, что молодой защитник стал настоящим открытием первой половины сезона, однако вторую испортила травма. Статистика 22-летнего игрока – 16 матчей, 2 ассиста.

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