"Все в команде были недовольны результатами матчей отбора на ЧМ, как и вся страна. Это касается и нас, игроков, и тренерского штаба. Мы не достигли нужного результата, но время идет, надо сделать анализ и забыть о тех матчах. Мы провели хороший недельный цикл и завтра должны все недоработки, которые были раньше, убрать.

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Конкуренция – это двигатель прогресса, это то, что тебя движет вперед, мотивирует к работе. Всегда хорошо, когда есть два-три игрока на позицию. Всегда хочешь доказать, что ты лучший и заслуживаешь место на поле. Бондаренко и Судаков – хорошие ребята, могу сказать о них, что это трудоспособные футболисты с хорошими качествами.

Атмосфера после завершения сезона? У всех разные эмоции, в зависимости от результатов команды, которую они представляют. Динамовцы чувствуют себя прекрасно, игроки Шахтера, понятно, несколько разочарованы. Я лично доволен, потому что благодаря выступлениям за клуб попал в сборную. В общем в команде отличная атмосфера, у всех горят глаза, все понимают, что мы готовимся к большому турниру", – цитирует Макаренко официальный сайт УАФ.

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