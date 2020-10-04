"Я фланговый игрок, защитник, поэтому самое важное, чтобы была надежность в обороне. Каштру также требует активного подключения к атаке: делать по возможности передачи в штрафную соперника, чтобы выходили голевые передачи, как в матче с Олимпиком. Шахтер играет в атакующем стиле, который мне нравится и подходит.

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Главное преимущество Исмаили, который играл на моей позиции до травмы – у него больше опыта. Следил за его игрой, нравятся забегания бразильца, проходы. Поэтому смотрю за его действиями, у него есть чему поучиться", – сказал Корниенко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Виктор дебютировал в основной команде Шахтера 20 сентября 2020 года в матче против Зари (2:2), а первым результативным действием отметился уже через неделю, 27 сентября, в поединке с донецким Олимпиком, отдав голевую передачу на Виктора Коваленко. В общем, в текущем сезоне в УПЛ провел три матча.

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