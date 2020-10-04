"Я фланговий гравець, захисник, тому найважливіше, щоб була надійність в обороні. Каштру також вимагає активного підключення до атаки: робити по можливості передачі у штрафний майданчик суперника, щоб виходили гольові передачі, як у матчі з Олімпіком. Шахтар грає в атакувальному стилі, який мені подобається і підходить.

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Головна перевага Ісмаїлі, який грав на моїй позиції до травми – у нього більше досвіду. Стежив за його грою, подобаються забігання бразильця, проходи. Тому дивлюся за його діями, у нього є чому повчитися", – сказав Корнієнко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Віктор дебютував в основній команді Шахтаря 20 вересня 2020 року у матчі проти Зорі (2:2), а першою результативною дією відзначився вже за тиждень, 27 вересня, у поєдинку з донецьким Олімпіком, віддавши гольову передачу на Віктора Коваленка. Загалом, у поточному сезоні в УПЛ провів три матчі.

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