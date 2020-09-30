"Я считаю, что у нас такое время, когда в команде происходит своего рода перезагрузка. В нашей ситуации чем больше мы будем привлекать молодых футболистов, тем лучше. Тем быстрее пройдет переходный период, на котором мы сегодня находимся.

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Тете, Фернандо, Маркос Антонио, Коваленко, Корниенко – за этими ребятами будущее. За шансы они отблагодарят нас своим уровнем игры, который будут демонстрировать.

Корниенко оправдывает ожидания и показывает действительно очень хорошую игру. Более того, он смелый во всех действиях, видно, что он достаточно силен психологически. Думаю, в нашей команде его ждет большое будущее.

Тренерский штаб первой команды также очень следит за эволюцией Богдана Вьюнника. Думаю, в ближайшее время мы однозначно пригласим его в первую команду. На сегодня у него потенциал топ-нападающего", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Напомним, после четырех туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ занимает третье место, набрав 8 очков.

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