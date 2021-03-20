"Перед отъездом в Мариуполь я разговаривал с президентом клуба, его заместителем, и они сообщили, что никто никаких ультиматумов Василию Кобину не ставил. Конечно, мы рассчитывали на старте второй части сезона набрать больше очков. Нужно отдать должное нашему главному тренеру, который допускает, что не обошлось и без его ошибок.

Возвращение азовцев на родную арену в видеообзоре матча Мариуполь – Минай

Однако, на мой взгляд, были и веские объективные причины, повлиявшие негативно на игру Миная сразу после возобновления чемпионата. К сожалению, по разным причинам мы потеряли сразу несколько защитников, что сразу сказалось на сбалансированности командных действий. Но, повторяю, кредит доверия к Василию Кобину не исчерпан. Он продолжает руководить Минаем. Во время мартовской паузы в чемпионате постараемся совместными усилиями оперативно устранить уязвимые места", – заявил Кополовец в комментарии Meta-ratings.

Добавим, что сегодня Минай расписал нулевую ничью с Мариуполем. Новичок УПЛ не может выиграть три тура подряд и лишь на два пункта опережает Львов, который на дне таблицы с двумя матчами в запасе.

Мариуполь расписал ничью с Минаем в первом матче сезона на родном поле