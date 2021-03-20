Мариуполь и Минай расписали нулевую ничью в 19 туре УПЛ. Смотрите видеообзор поединка.

Азовцы впервые играли на родной арене после 7 месяцев разъездов. Именно команда Маркевича доминировала в первом тайме, однако собственная неточность и голкипер соперника Попович не дали случится голу.

Мариуполь расписал ничью с Минаем в первом матче сезона на родном поле

После перерыва мастерство пришлось демонстрировать и Гальчуку – вратарь Мариуполя действовал надежно. Гол Бондаренко отменили из-за очевидного офсайда, а руку Маембе в штрафной Миная арбитр проигнорировал. 0:0 – "сухое" возвращение футбола в Мариуполь.