"Перед від'їздом до Маріуполя я розмовляв з президентом клубу, його заступником, і вони поінформували, що ніхто ніяких ультиматумів Василю Кобіну не ставив. Звичайно, ми розраховували на старті другої частини сезону набрати більше очок. Потрібно віддати належне нашому головному тренеру, який допускає, що не обійшлося і без його помилок.

Повернення азовців на рідну арену у відеоогляді матчу Маріуполь – Минай

Однак, на мій погляд, були і вагомі об'єктивні причини, що вплинули негативно на гру Миная відразу після відновлення чемпіонату. На жаль, з різних причин ми втратили відразу кілька захисників, що відразу позначилося на збалансованості командних дій. Але, повторюю, кредит довіри до Василя Кобіна не вичерпаний. Він продовжує керувати Минаєм. Під час березневої паузи в чемпіонаті постараємося спільними зусиллями оперативно усунути вразливі місця", – заявив Кополовець у коментарі Meta-ratings.

Додамо, що сьогодні Минай розписав нульову нічию з Маріуполем. Новачок УПЛ не може виграти три тури поспіль і лише на два пункти випереджає Львів, який на дні таблиці з двома матчами у запасі.

Маріуполь розписав нічию з Минаєм у першому матчі сезону на рідному полі