"Кобин? Вот буквально позавчера виделись. Он, в первую очередь, мой друг. И неважно, тренер он или нет. Мы всегда дружили и всегда друг друга поддерживаем.

Минай нашел нового тренера, скандальный специалист уже приступил к работе, – журналист

Он немного похудел, даже на лицо изменился. Разумеется, когда есть команда, когда постоянно думаешь, анализируешь. Тем более, он такой человек, который не спит ночами, много пересматривает матчей. Но сейчас уже он немного отпустил ситуацию, у него все нормально, по крайней мере то, что я вижу. Немного отдохнет и думаю, что дальше все войдет в нормальную колею", – поделился Кополовец в интервью Footboom.

Напомним, Кобин подал в отставку с поста наставника Миная из-за неудовлетворительных результатов в УПЛ. Сейчас у закарпатского клуба в активе 15 очков и 13 место из 14 возможных.

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