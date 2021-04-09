"Кобін? Ось буквально позавчора бачилися. Він, в першу чергу, мій друг. І неважливо, тренер він чи ні. Ми завжди дружили і завжди один одного підтримуємо.

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Він трохи схуднув, навіть на обличчя змінився. Зрозуміло, коли є команда, коли постійно думаєш, аналізуєш. Тим більш, він така людина, яка не спить ночами, багато передивляєтся матчів. Але зараз вже він трохи відпустив ситуацію, в нього все нормально, Принаймні те, що я бачу. Трохи відпочине і думаю, що далі все увійде в нормальную колію", – поділився Кополовець у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Кобін подав у відставку з посади наставника Миная через незадовільні результати в УПЛ. Наразі в закарпатського клубу в активі 15 очок та 13 місце з 14 можливих.

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