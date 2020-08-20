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Кополовец опроверг слова Кобина о завершении карьеры футболиста

11:12 - Читати українською
Кополовец опроверг слова Кобина о завершении карьеры футболиста
Михаил Кополовец / Сайт Миная

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец прокомментировал вероятное завершение карьеры футболиста.

"Микуляк решил завершить свою футбольную карьеру, но остается работать в структуре Миная. Что касается меня, то сейчас, действительно, мне не до тренировок, все внимание сосредоточил на выполнении своих прямых обязанностей спортивного директора.

Кобин сообщил о завершении карьеры Кополовца

Нужно позаботиться, чтобы Минай как следует доукомплектовался. Однако ближе к закрытию трансферной кампании, я обязательно возобновлю тренировки и уверен, что еще сыграю в Премьер-лиге", – цитирует слова Кополовца Meta Ratings.

Напомним, Кополовец выступал за такие клубы, как Закарпатье, Карпаты, Говерла, Белшина и Айнхайт. Контракт с Минаем подписал в 2017 году, когда клуб еще не имел профессионального статуса. Кополовец успел провести 32 матча за закарпатцев, забил 3 мяча. Минай выиграл прошлый розыгрыш Первой лиги и добыл путевку в УПЛ.

"Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпичные цитаты Михаила Кополовца

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Минай Минай Василий Василий Кобин Первая лига 2019/20 Михаил Михаил Кополовец Владислав Владислав Микуляк
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