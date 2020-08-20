Кополовец опроверг слова Кобина о завершении карьеры футболиста

"Микуляк решил завершить свою футбольную карьеру, но остается работать в структуре Миная. Что касается меня, то сейчас, действительно, мне не до тренировок, все внимание сосредоточил на выполнении своих прямых обязанностей спортивного директора.

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Нужно позаботиться, чтобы Минай как следует доукомплектовался. Однако ближе к закрытию трансферной кампании, я обязательно возобновлю тренировки и уверен, что еще сыграю в Премьер-лиге", – цитирует слова Кополовца Meta Ratings.

Напомним, Кополовец выступал за такие клубы, как Закарпатье, Карпаты, Говерла, Белшина и Айнхайт. Контракт с Минаем подписал в 2017 году, когда клуб еще не имел профессионального статуса. Кополовец успел провести 32 матча за закарпатцев, забил 3 мяча. Минай выиграл прошлый розыгрыш Первой лиги и добыл путевку в УПЛ.

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