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Кополовець заперечив слова Кобіна про завершення кар'єри футболіста

11:12 - Читать на русском
Кополовець заперечив слова Кобіна про завершення кар'єри футболіста
Михайло Кополовець / Фото з сайту Миная

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець прокоментував ймовірне завершення кар'єри футболіста.

"Микуляк вирішив завершити свою футбольну кар'єру, але залишається працювати в структурі Миная. Що стосується мене, то зараз, справді, мені не до тренувань, вся увага зосереджена на виконанні своїх прямих обов'язків спортивного директора.

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Потрібно подбати, щоб Минай як слід доукомплектувався. Проте, ближче до закриття трансферної кампанії я обов'язково відновлю тренування і впевнений, що ще зіграю в Прем'єр-лізі", – цитує слова Кополовця Meta Ratings.

Нагадаємо, Кополовець виступав за такі клуби, як Закарпаття, Карпати, Говерла, Белшина і Айнхайт. Контракт з Минаєм підписав у 2017 році, коли клуб ще не мав професіонального статусу. Кополовець встиг провести 32 матчі за закарпатців та забив 3 м'ячі. Минай виграв минулий розіграш Першої ліги і здобув путівку в УПЛ.

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Теги
Минай Минай Василь Василь Кобін Перша ліга 2019/20 Михайло Михайло Кополовець Владислав Владислав Микуляк
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