Копенгаген – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Копенгаген принимает киевское Динамо в 4-м туре ЛЕ 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартует 7-го ноября в 19:55. В Киеве эти команды разошлись миром 1:1. Команда Михайличенко продолжает удерживать беспроигрышную серию во всех турнирах, которая уже составляет 11 матчей. Динамовцы, однако, не могут себе позволить поражение, ведь оно с большой вероятностью отбросит их на третье место. Копенгаген набрал приличную форму. После серии неудачных матчей в датской Суперлиге команда Сольбаккена выиграла на внутренней арене 4 раза подряд, а также ни в чем не уступила киевлянам на НСК Олимпийский

Копенгаген – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Цыганков, Шепелев, Вербич – Беседин

Запасные: Кучерук, Буяльский, Гармаш, Де Пена, Шапаренко, Жерсон, Соль

Копенгаген: Юнссон – Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон – Стаге, Зека, Фальк Йенсен, Фишер – Сотириу, Сантос

Запасные: Грютебуст, Томсен, Дарами, Бьель, Бартолец, Бендтнер, Хор

Копенгаген – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЕ 7 ноября 2019