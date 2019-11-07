Копенгаген – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Копенгаген приймає київське Динамо у 4-му турі ЛЄ 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартує 7 листопада 2019 року о 19:55. У Києві ці команди розійшлися миром 1:1. Команда Михайличенка продовжує утримувати безпрограшну серію у всіх турнірах, яка вже становить 11 матчів. Динамівці, однак, не можуть собі дозволити поразку, адже вона з великою імовірністю відкине їх на 3-є місце. Копенгаген набрав пристойну форму. Після серії невдалих матчів у данській Суперлізі команда Сольбаккена виграла на внутрішній арені 4 рази поспіль, а також ні в чому не поступилася киянам на НСК Олімпійський

Копенгаген – Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваєв, Циганков, Шепелєв, Вербіч – Бєсєдін

Копенгаген: Юнссон – Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон – Стаге, Зека, Фальк Єнсен, Фішер – Сотіріу, Сантос