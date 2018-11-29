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Копа Либертадорес: скандальный финал может состояться на Сантьяго Бернабеу

17:33 36 Читати українською
Копа Либертадорес: скандальный финал может состояться на Сантьяго Бернабеу
Сантьяго Бернабеу / Фото з соцмереж

Ответный матч финала Копа Либертадорес может состояться на стадионе мадридского Реала.

Многострадальный финал Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс с высокой долей вероятности состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca.

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Руководство клубов уже дало согласие на такой вариант. Встреча может состояться 8 или 9 декабря.

Напомним, что игра должна была пройти в Буэнос-Айресе, но встречу сорвали болельщики Ривер Плейта. В итоге решено было провести матч за пределами Аргентины.

Первый матч команды завершили со счетом 2:2.

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Теги
Мир Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Реал Мадрид Кубок Либертадорес Ривер Плейт Ривер Плейт Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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