Копа Либертадорес: скандальный финал может состояться на Сантьяго Бернабеу

Ответный матч финала Копа Либертадорес может состояться на стадионе мадридского Реала.

Многострадальный финал Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс с высокой долей вероятности состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca.

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Руководство клубов уже дало согласие на такой вариант. Встреча может состояться 8 или 9 декабря.

Напомним, что игра должна была пройти в Буэнос-Айресе, но встречу сорвали болельщики Ривер Плейта. В итоге решено было провести матч за пределами Аргентины.

Первый матч команды завершили со счетом 2:2.

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