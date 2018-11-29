toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Копа Лібертадорес: скандальний фінал може відбутись на Сантьяго Бернабеу

17:33 77 Читать на русском
Копа Лібертадорес: скандальний фінал може відбутись на Сантьяго Бернабеу
Сантьяго Бернабеу / Фото з соцмереж

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес може відбутись на стадіоні мадридського Реала.

Багатостраждальний фінал Кубка Лібертадорес між Рівер Плейтом і Бока Хуніорс з високою часткою ймовірності відбудеться в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу, повідомляє Marca.

Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися

Керівництво клубів вже дало згоду на такий варіант. Зустріч може відбутись 8 або 9 грудня.

Нагадаємо, що гра повинна була пройти в Буенос-Айресі, але зустріч зірвали вболівальники Рівер Плейта. У підсумку вирішено було провести матч за межами Аргентини.

Перший матч команди завершили з рахунком 2:2.

"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка Лібертадорес

Теги
Світ Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Реал Мадрид Кубок Лібертадорес Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:304395 Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи
1
год
:
40
хв
Мілан
19:55
Дюделанж
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук