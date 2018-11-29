Копа Лібертадорес: скандальний фінал може відбутись на Сантьяго Бернабеу

Матч-відповідь фіналу Копа Лібертадорес може відбутись на стадіоні мадридського Реала.

Багатостраждальний фінал Кубка Лібертадорес між Рівер Плейтом і Бока Хуніорс з високою часткою ймовірності відбудеться в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу, повідомляє Marca.

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Керівництво клубів вже дало згоду на такий варіант. Зустріч може відбутись 8 або 9 грудня.

Нагадаємо, що гра повинна була пройти в Буенос-Айресі, але зустріч зірвали вболівальники Рівер Плейта. У підсумку вирішено було провести матч за межами Аргентини.

Перший матч команди завершили з рахунком 2:2.

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