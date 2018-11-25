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Копа Либертадорес: известно новое время ответного матча финала, который перенесли из-за произвола фанов Ривер Плейта

10:18 31 Читати українською
Копа Либертадорес: известно новое время ответного матча финала, который перенесли из-за произвола фанов Ривер Плейта
Монументаль / EFE

Решающий матч сезона в Южной Америке был под угрозой срыва – его перенесли на сегодня.

Второй матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими командами Бока Хуниорс и Ривер Плейт состоится сегодня, 25 ноября, в 22.00 по киевскому времени. Напомним, что первая часть противостояния завершилась феерической ничьей 2:2.

Поединок должен был быть сыгран вчера, однако из-за дикого поведения фанов Ривер Плейта, которые забросали автобус с игроками соперника и травмировали их, начало встречи перенесли на сутки. Президент ФИФА Джанни Инфантино настаивал, чтобы провести матч еще вчера, но Бока отказалась выходить на поле из-за состояния здоровья футболистов.

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Впрочем, даже теперь проведения матча в указанные сроки под угрозой. Власти Буэнос-Айреса закрыли стадион Монументаль из-за вчерашних массовых беспорядков. Если все требования техники безопасности будут обеспечены, а Ривер Плейт выплатит штраф, стартовый свисток должен прозвучать в 22.00 по Киеву.

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Кубок Либертадорес Ривер Плейт Ривер Плейт Бока Хуниорс Бока Хуниорс Мир
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