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Копа Лібертадорес: відомий новий час початку матчу-відповіді фіналу, який перенесли через свавілля фанів Рівер Плейта

10:13 203 Читать на русском
Копа Лібертадорес: відомий новий час початку матчу-відповіді фіналу, який перенесли через свавілля фанів Рівер Плейта
Монументаль / EFE

Вирішальний матч сезону в Південній Америці був під загрозою зриву – його перенесли на сьогодні.

Другий матч фіналу Кубка Лібертадорес між аргентинськими командами Бока Хуніорс і Рівер Плейт відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 22.00 за київським часом. Нагадаємо, що перша частина протистояння завершилася феєричною нічиєю 2:2.

Поєдинок мав бути зіграний вчора, однак через дику поведінку фанів Рівер Плейта, які закидали автобус з гравцями суперника та травмували їх, початок зустрічі перенесли на добу. Президент ФІФА Джанні Інфантіно наполягав, щоб провести матч ще вчора, але Бока відмовилася виходити на поле через стан здоров'я футболістів.

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Втім, навіть тепер проведення матчу в зазначені терміни під загрозою. Влада Буенос-Айреса закрила стадіон Монументаль через вчорашні масові безпорядки. Якщо всі вимоги техніки безпеки будуть забезпечені, а Рівер Плейт виплатить штраф, стартовий свисток повинен пролунати в 22.00 по Києву.

Теги
Світ Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс Кубок Лібертадорес
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