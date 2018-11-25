Тевес рассказал о нападении фанатов Ривер Плейта – в глазу его одноклубника нашли осколок стекла

Нападающий Бока Хунорс Карлос Тевес рассказал о состоянии своей команды после нападения болельщиков Ривер Плейта перед финалом Кубка Либертадорес.

"Передайте нашим семьям, что с нами все в порядке, только трое или четверо имеют легкие травмы. Мы сейчас находимся без связи в закрытой комнате.

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Мы не хотим играть, они заставляют нас. Перес только что прибыл с повязкой на глазу. Мы ждем", – цитирует Тевеса TyC Sports.

Во время атаки фанатов пострадал одноклубник Тевеса Пабло Перес. Он и несколько других игроков "Боки" были доставлены в больницу. У Переса в глазу обнаружили осколок стекла. У Гонсало Ламардо также проблемы с глазом.

Руководство КОНМЕБОЛ решительно настроено не отменять проведение матча.