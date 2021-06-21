Копа Америка, групповой этап, 3 тур

Венесуэла – Эквадор – 2:2

Голы: Кастильо, 51, Р. Эрнандес, 90+1 – Пресиадо, 39, Плата, 71

Колумбия – Перу – 1:2

Голы: Борха, 53 (пен.) – Пенья, 17, Мина, 64 (аг)

Чуть ли не самый зрелищный матч турнира выдали аутсайдеры группы В – Венесуэла и Эквадор. Перед отдыхом "банановые" получили преимущество, однако удержать его во втором тайме не удалось. Кастильо и Плата (роскошный забег "джокера" эквадорцев на полполя) обменялись голами, а точку поставил Рональд Эрнандес – 2:2.

Неймар устроил показательное унижение 4 соперникам – последний не выдержал и ударил бразильца

Колумбия неожиданно уступила перуанцам, которые в предыдущем туре были раздавлены Бразилией (0:4). Пенья первым ошарашил подопечных Руэды, удачно сыграв на добивании. Звездные Куадрадо и Сапата молчали, поэтому за дело взялся Мигель Борха. На 53-й минуте форвард Хуниора заработал пенальти и сам его удачно выполнил. Впрочем, усилия партнеров испортил Йерри Мина. Экс-защитник Барселоны очень неуклюже подставился под подачу углового и направил мяч в собственные ворота – Оспина вытащил из-за линии.

Победа позволила Перу вырваться со дна таблицы на третью строчку группы В. Позади остались Венесуэла (2 очка) и Эквадор (1).

Новый наследник Бьелсы снял столетнее проклятие и переписал историю Аргентины за 16 матчей