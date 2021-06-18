Неймар устроил показательное унижение 4 соперникам – последний не выдержал и ударил бразильца
В матче второго тура Кубка Америки Бразилия – Перу болельщики имели возможность насладиться шоу Неймара.
Сборная Бразилии одержала уверенную победу со счетом 4:0. Неймар отметился одним забитым мячом, однако больше всего болельщикам запомнились его потрясающие финты.
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В одном из эпизодов звездный нападающий сошелся в борьбе сразу с четырьмя "инками". 29-летний игрок мастерски оставил в дураках каждого из них. Первому пробросил мяч между ног, второго расшатал, от двух других ускользнул внезапным ускорением. В конце концов, нервы не выдержали у Геральда Тавары, который влупил бразильцу по ногам и получил желтую карточку.
Добавим, что Бразилия начала домашнюю Копа Америка с двух разгромных побед над Венесуэлой (3:0) и Перу (4:0).
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So effortless. So disrespectful. Joga Bonito !!! #CopaAmerica #Neymar #Brasil pic.twitter.com/A3CLuqEFpx— Mozzie (@shathomothulwe) June 18, 2021