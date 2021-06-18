Сборная Бразилии одержала уверенную победу со счетом 4:0. Неймар отметился одним забитым мячом, однако больше всего болельщикам запомнились его потрясающие финты.

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В одном из эпизодов звездный нападающий сошелся в борьбе сразу с четырьмя "инками". 29-летний игрок мастерски оставил в дураках каждого из них. Первому пробросил мяч между ног, второго расшатал, от двух других ускользнул внезапным ускорением. В конце концов, нервы не выдержали у Геральда Тавары, который влупил бразильцу по ногам и получил желтую карточку.

Добавим, что Бразилия начала домашнюю Копа Америка с двух разгромных побед над Венесуэлой (3:0) и Перу (4:0).

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